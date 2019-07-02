РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Врачи из Московского областного перинатального центра в Балашихе спасли недоношенного ребенка весом 490 граммов, после чего малышке успешно провели две операции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Девочка родилась в Московской областном перинатальном центре на 25-й неделе беременности с весом 490 граммов. В течение практически двух недель состояние малышки оставалась крайне тяжелым и нестабильным.

«Каждую минуту наши врачи вели борьбу за ее жизнь. Периодически проявлялись патологии, связанные с рождением малышки на крайне раннем сроке. К сожалению, у девочки возникли проблемы с кишечником в связи с глубокой недоношенностью, в связи с чем потребовалась операция. Позже из-за неправильного развития сосудов на глазном дне специалисты провели девочке операцию на глазах», – сказала главный врач медучреждения Ольга Серова.

Она добавила, что совместно с детскими хирургами врачи отделения реанимации и интенсивной терапии наладили питание девочки, постепенно она начала сама дышать, кушать и прибавлять в весе. Сегодня малышка уже дома, набрала массу почти 3 килограмма, ее жизни ничего не угрожает.

«В Московском областном перинатальном центре работает отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, рассчитанное на 30 коек. Благодаря оснащенности высококлассным оборудованием и профессионализму врачей, в отделении удается оказывать помощь детям не только с соматической, но и с хирургической патологиями, оперировать их в центре. В МОПЦ проходят лечение не только родившиеся там пациенты, но и поступившие в крайне тяжелом состоянии из других родовспомогательных учреждений Московской области», - заключается в материале.