РИАМО - 2 июл. Более 73 тысяч нарушений выявили государственные жилищные инспекторы Подмосковья за первое полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В первом полугодии сотрудники надзорного ведомства провели 47065 надзорных мероприятий по жилищному надзору и лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В ходе проверок и осмотров обследовано состояние 76513 многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев выявлено 73377 нарушений. Наибольшее их количество – 56652 – традиционно связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На втором месте – нарушения правил технической эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, их выявлено 7587.

Кроме того, Госжилинспекция выявила 3519 нарушений порядка расчета платы за коммунальные услуги и 1798 случаев некачественного предоставления таких услуг жителям. Требования законодательства о раскрытии информации нарушались 2012 раз, а правила управления многоквартирными домами – 1519.

За это же время инспекторы выявили 290 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Прежде всего, это самовольные перепланировки и переустройства, а также использование квартир не по назначению.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий было выдано 10251 предписание на устранение нарушений. Вынесено 8235 постановлений об административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 174,1 миллиона рублей. В бюджет Московской области по состоянию на 30 июня поступило 139,8 миллиона рублей.

В то же время в ходе профилактических мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами выдано 232 предостережения о недопустимости нарушений законодательства. В основном они касались размещения необходимой информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).