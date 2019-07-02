РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 июл. В микрорайоне Климовск Подольска до 8 июля планируют отремонтировать более 970 квадратных метров дорожного полотна на участке улицы Дмитрия Холодова, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 1 июля начались работы по ремонту дорожного полотна на участке улицы Дмитрия Холодова. В рамках проводимых работ будет уложено более 970 квадратных метров нового дорожного полотна и установлено 250 дорожных бортовых камней», – говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить до 8 июля.