РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. В микрорайоне Павшинская пойма Красногорска в ближайшее время обустроят диагональные наземные пешеходные переходы, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

«Диагональные пешеходники. Скоро такой появится в Пойме (микрорайон Павшинская пойма – ред.)», – написал Владимирский.

Он добавил, что при составлении новой общегородской комплексной схемы организации дорожного движения будут учтены вступившие в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД).

«Так, для организации дорожного движения вводятся следующие обозначения, знаки и технические средства: светофорные секции со встроенным красным сигналом (или красным контуром светофорного сигнала) в целях улучшения видимости дополнительной секции светофора; островки безопасности; использование велосипедистами полосы для маршрутных транспортных средств», – пояснил Владимирский.

Он также добавил, что ряд изменений коснется и организации парковочного пространства.

«Обозначение линиями дорожной разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места в отдельности; обозначение мест парковки только для владельцев парковочных разрешений, порядок выдачи которых будет устанавливаться региональными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления; существующие дорожные знаки (таблички), определяющие способ постановки транспортного средства на парковке, позволяющие парковаться под углом к проезжей части», – написал Владимирский.

По его словам, на территории округа введут новый знак «Полоса для велосипедистов».

«Это связано с тем, что некорректно применяемый в настоящее время знак «Велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов» служит для обозначения одновременно и велосипедной дорожки, и полосы для велосипедистов, несмотря на то, что они имеют различный режим движения», – пояснил Владимирский.