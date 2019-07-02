РИАМО - 2 июл. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест на северо-востоке Москвы, он возведен на Дмитровском шоссе, дом 124А, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Детский сад расположен на территории нового жилого массива, который активно заселяется. В двухэтажном здании предусмотрены младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Групповые включают игровую, спальню, раздевальную, буфет и туалет. Кроме того, предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медблок, постирочная и другие», — говорится в сообщении.

На прилегающей территории обустроены детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная площадка и хозяйственно-бытовая площадка. Все зоны разделены по возрастным группам.

Дошкольное образовательное учреждение, возведенное за счет инвестора, будет частным.

В столице существует тенденция к увеличению числа частных вложений в сфере строительства дошкольных и школьных учреждений. Только в прошлом году на средства инвесторов была открыта треть детских садов и школ.