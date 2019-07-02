РИАМО - 2 июл. Компанию ООО «Профснабтара» в городском округе Щелково оштрафовали на 208 тысяч рублей за загрязнение водных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Штрафы назначены после рассмотрения материалов расследования межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки было установлено, что общество арендует земельный участок, на котором расположены два нежилых помещения и трансформаторная подстанция. С южной и юго-восточной стороны вблизи границ участка протекают два ручья, один из которых является притоком первого порядка реки Лашутки, впоследствии впадающей в Ворю и далее – в Клязьму. Выяснилось, что все объекты недвижимости возведены в водоохранной зоне водных объектов», — говорится в сообщении.

С территории предприятия ливневые, талые и дренажные воды сбрасываются без очистки в водоотводную канаву и далее – в ручей. Разрешение на пользование водным объектом компания не оформляла.

«По итогам рассмотрения материалов проверки на общество и его генерального директора наложены штрафы на общую сумму 208 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры», — отмечается в сообщении.