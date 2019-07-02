РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Управляющая компания МУП «СЕЗ» 6 июля проведет акцию «Школа ЖКХ нашего двора» в микрорайоне Климовск Подольска, в ходе мероприятия сотрудники УК ответят на вопросы жителей, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В предстоящую субботу, 6 июля, управляющей организацией МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск запланирована акция «Школа ЖКХ нашего двора». Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00 во дворе домов №№ 7, 9, 11, 13 по улице Ленина; домов№№ 3 и 5 по улице Ихтиманской. На встрече жители не только указанных жилых домов, но и других, которыми управляет МУП «СЕЗ», смогут получить ответы на интересующие их вопросы в части предоставления жилищно-коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

В этот день в указанном дворе будут звучать музыка, проводиться различные аттракционы, конкурсы, будет работать полевая кухня.