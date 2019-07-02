РИАМО - 2 июл. В 2019 году в районе Текстильщики Юго-Восточного округа столицы на деньги, полученные от платных парковок, будут проведены работы по благоустройству 20 дворов, на эти средства установят пешеходные ограждения, отремонтируют тротуары и проведут другие работы, сообщается на сайте московского паркинга.

«Например, во дворах на Грайвороновской улице и Волжском бульваре будут организованы парковочные карманы, почти во всех дворах будут благоустроены пешеходные тротуары. В 11 дворах планируется ремонт пешеходных ограждений», — говорится в сообщении.

Ежегодно все деньги, полученные от платных парковок, направляются в бюджет города и тратятся на благоустройство. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин», или обратившись к муниципальным депутатам.