РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Семь дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием несовершеннолетних произошли в подмосковной Балашихе с начала года, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 6 месяцев 2019 года произошло семь ДТП с участием детей (в аналогичный период 2018 года – 8). В них пострадало семь несовершеннолетних (в 2018 году – 8), 6 детей-пешеходов (в прошлом году – 5), ребенок-пассажир – 1 (в прошлом году – 3)», – говорится в сообщении.

Четыре ДТП из семи произошли в Балашихе, два – в микрорайоне Железнодорожный, одно – в Реутове.

«Пять аварий произошли по вине водителей транспортного средства в возрасте от 24 до 62 лет (в прошлом году – 5) и два ДТП по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – 3)», – заключается в материале.