РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске выдали заключение о соответствии требованиям техрегламентов производственному корпусу фармацевтического предприятия, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному корпусу №2 фармацевтического предприятия, расположенного в Подольске, в селе Покров, на улице Сосновая, дом №1», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На предприятии осуществляется выпуск готовых лекарственных средств. На прилегающей к корпусу территории выполнены работы по благоустройству – обустроены тротуары, выполнено озеленение. Застройщиком объекта выступает ООО «НПО Петровакс Фарм». После ввода корпуса в эксплуатацию, на предприятии будет обеспечено 24 новых рабочих места.

«Производственный корпус №2 представляет собой двухэтажное здание, площадью 2,8 тысяч квадратных метров. Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – пояснил он.