РИАМО - 2 июл. Храмовый комплекс возведут на юго-востоке Москвы по программе строительства новых православных храмов, будущий собор вместит тысячу человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Строительство храма началось в 2011 году и ведется по индивидуальному проекту в классическом стиле. Собор появится районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного округа столицы на улице Саранская, владение 1. Сооружение увенчают девять куполов, центральный купол представляет собой восьмигранный шатер. Со стороны главного входа пристроена колокольня. Освятить храмовый комплекс планируют до конца текущего года.

«На текущий момент здание нового собора уже построено. Завершаются внутренние отделочные работы в нижних этажах нового храма. Строители устанавливают вентиляционное оборудование, проводят инженерные системы», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Рядом с храмом возведен дом хозяйственного назначения в том же архитектурном стиле. Установлены окна, закрыт контур здания.

Общая площадь строящегося храма составляет 2,3 тысячи квадратных метров, его высота – 49 метров. Это сооружение является одной из самых величественных строящихся церквей столицы в рамках программы строительства новых православных храмов.

Площадку строящегося храма посетил советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных церквей в столице.

«В районах Выхино и Жулебино сегодня проживает более 220 тысяч жителей, поэтому открытие храмового комплекса станет одним из самых знаменательных для москвичей», — отметил советник.

На данный момент завершены внешние фасадные работы и внутренняя отделка молельного зала храма. Готов резной иконостас из натурального природного камня. Остались работы по благоукрашению храма необходимой церковной утварью, изготовлению и установке уникальных кованых паникадил и светильников, которые изготавливаются по утвержденным эскизам.

«У храма нет крупных благотворителей, поэтому возводится церковь исключительно на народные пожертвования. Именно поэтому по мере сбора средств приходом идет поэтапное финансирование строительных работ», - добавил Ресин.

При храме предполагается открыть концертный зал, где будут собираться не только прихожане, но и просто любители классической музыки. По окончании всех работ будет проведено комплексное благоустройство территории в едином стилевом решении для храма и находящегося по соседству сквера.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со строительством новых храмов программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов.