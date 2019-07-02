РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу консультативно-диагностического центра в подмосковном Красногорске, действующего на базе городской больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Сейчас в рамках обязательного медицинского страхования центр обслуживает порядка 500 тысяч человек, в том числе жителей Красногорска, Истры и Химок.

«Наша задача — чтобы каждое медучреждение было на высоком уровне. Сегодня в Красногорскую горбольницу приезжают из Подмосковья и других регионов. Мы должны поддерживать такой высокий уровень во всех муниципалитетах. Здесь у нас оцифрована каждая услуга, мы видим, как эффективно это работает», — сказал Воробьев.

В ходе модернизации консультативно-диагностического центра закупили два аппарата УЗИ, офтальмологическое и лор-оборудование. Установили рентген-аппарат отечественного производства на три рабочих места, что позволит снять очередь за получением соответствующей услуги.

В центре принимают 18 врачей узкого профиля, используется современная маршрутизация пациентов — уточняется диагноз, корректируется терапия, ведется отбор на госпитализацию для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Центр рассчитан на 364 посещений в смену.

По поручению губернатора в регионе создается сеть консультативно-диагностических центров на базе крупных поликлиник. Цель — сформировать трехуровневую систему организации амбулаторно-поликлинической помощи для повышения качества и доступности медобслуживания жителей региона.