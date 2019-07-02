РИАМО - 2 июл. Пять человек госпитализировали в медицинские учреждения после крупной дорожной аварии на Кутузовском проспекте, среди них четверо детей, им оказывается вся медицинская помощь в полном объеме, сообщил во вторник сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

На Кутузовском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей.

«На место ДТП на Кутузовском проспекте в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали восемь человек, двое из них погибли. Один человек от госпитализации отказался. Пятеро, в том числе четверо детей, госпитализированы в городские больницы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.