РИАМО - 2 июл. В начале избирательной кампании вовлеченность горожан в предстоящие выборы в Московскую городскую думу сравнительно низкая, 89% опрошенных не испытывают интереса к этой теме, сообщается на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего было опрошено 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

«Заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов или партий 28%. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали только 7%. Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29%), за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу — 6%», — говорится в сообщении.

Также 77% опрошенных не обсуждают выборы в ближнем кругу.

Большинство горожан позитивно оценивают положение дел в Москве: 69% довольны ситуацией в своем районе, 24% недовольны. Больше половины опрошенных (51%) считают, что их район стал более комфортным за последние 1,5-2 года. При этом 14% заметили снижение уровня комфорта, 32% не увидели перемен.

О готовности принять участие в голосовании заявили 28% опрошенных, 16% — скорее да, чем нет. 29% пока не приняли решение.

«Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать — около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами», — отмечается в сообщении.

Среди самых удобных способов получения информации о выборах москвичи назвали новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты (19%), ролики на YouTube (17%), окружные и районные газеты (16%), локальные группы в социальных сетях (16%). Об интересе к встречам с кандидатами сказали 11%, считают удобными разговоры с агитаторами на пикетах по сбору подписей 4%, а с агитаторами, которые ходят по домам — 2%.

Опрос проводился по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка стационарных и мобильных телефонных номеров, задействованных на территории Москвы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.