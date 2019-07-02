РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 июл. Готовность школ и детских садов к новому учебному году проверят в Балашихе, в рамках мероприятий проверят работу системы противопожарной безопасности и кнопок тревожной сигнализации, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

«Наша задача – особое внимание уделить подготовке наших образовательных учреждений к новому учебному году. Мы запланировали большой объем ремонтных работ. Депутаты совета депутатов Балашихи и Московской области предоставляют на эти нужды в рамках наказов дополнительные средства. Все школы и детские сады города должны быть готовы принять учеников 1 сентября (2019 года – ред.)», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в образовательных учреждениях будут проверять работу системы противопожарной безопасности, кнопок тревожной сигнализации, оснащение пищеблоков необходимым технологическим оборудованием и проводить ряд других мероприятий.

Проверять готовность школ и детсадов Балашихи к новому учебному году начали 1 июля.

В состав комиссии входят сотрудники администрации и отдела надзорной деятельности городского округа, представители «Балашихинской областной больницы», МВД России «Балашихинское» и Главного управления МЧС России по Московской области.

Всего в Балашихе к новому учебному году подготовят 149 образовательных учреждений: 51 школу, 91 детский сад, семь учреждений дополнительного образования и учебно-методический центр.