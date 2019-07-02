РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. С начала текущего года в подмосковных Люберцах отремонтировали свыше 3 тысяч светильников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках техобслуживания сетей уличного освещения в городском округе Люберцы проводятся работы по ремонту и замене ламп и светильников. В первом полугодии отремонтировали более 3 тысяч светильников», – говорится в сообщении.

Также за полгода заменили 115 светильников. Кроме того, организовали наружное освещение на улице Горького в поселке Чкалово. С просьбой об этом выступили жители данного поселка.