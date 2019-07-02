РИАМО – 2 июл. Основными поводами для лишения водительских прав россиян за последние 10 лет послужили алкоголизм, пристрастие к наркотическим веществам или расстройства психики, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, в прошлом году такие водители спровоцировали дорожные аварии, которые обернулись 4,5 тысячами летальных исходов, а также 22 тысячами разнообразных физических повреждений.

«В течение последних 10 лет прокурорами в суды направлено около 80 тысяч заявлений о лишении таких граждан водительских прав. <…> Практически все заявления были удовлетворены», — говорится в материале.

По мнению Буксмана, источник проблемы коренится в том, что министерство внутренних дел и министерство здравоохранения России не привели в порядок взаимодействие касательно этого вопроса.

Представители Генпрокуратуры РФ много раз пытались настоять на формировании ресурса, в котором будет храниться вся информация о гражданах, страдающих алкоголизмом, наркоманией или подверженных психическим заболеваниям. Об этом предложении сообщали в кабинет министров РФ, однако, по словам Буксмана, переход со стадии обсуждения проекта на стадию его реализации так и не происходит на протяжении многих лет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому автомобилисты, решившие скрыться с места дорожной аварии, понесут более суровое наказание.

«Согласно документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать: принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период; или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – отмечается в материале.

По старому законодательству, сбежавшие с места аварии водители могли лишиться водительских прав на 1-1,5 года или получить административный арест на срок от 15 суток.