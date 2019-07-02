РИАМО - 2 июл. В городе Щербинка в ТиНАО неизвестный обокрал квартиру на 1 миллион рублей, он проник в квартиру, взломав замок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено днем 1 июля на улице Юбилейной.

«Злоумышленник взломал замок входной двери и совершил кражу ювелирных и меховых изделий, а также денежных средств, после чего скрылся. Общий ущерб составил 1 миллион рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».