РИАМО - 2 июл. После смертельного ДТП на участке Кутузовского проспекта в Москве восстановлено движение транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра», — говорится в сообщении.

На Кутузовском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей, в ДТП погибли два человека, еще три пострадали. На месте работают экстренные службы.