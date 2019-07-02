РИАМО - 2 июл. В депутаты Мосгордумы седьмого созыва в четырех округах Москвы выдвинулось по 14 кандидатов, выборы пройдут 8 сентября, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Мосгоризбиркома.

«В четырех округах Москвы на выборы в депутаты Мосгордуму выдвинулось по 14 кандидатов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Мосгордуму седьмого созыва выдвинулись 390 кандидатов, из них семь человек снялись с выборов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Оно пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.