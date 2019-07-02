РИАМО - 2 июл. Дни древнерусской культуры пройдут в центре культуры и досуга города Куровское в июле, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Ждем всех желающих в Куровском народном историко-краеведческом музее на дни древнерусской культуры. Здесь пройдут мастер-классы по гуслицкой росписи и письму пером», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мастер-классы пройдут бесплатно 17 и 18 июля по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, город Куровское, улица Вокзальная, дом №7.