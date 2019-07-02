РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Новую арт-зону «Квадрат» для проведения культурного досуга откроют для жителей Балашихи на территории хлопкопрядильной фабрики 26 июля, посетители смогут устраивать пикники, посещать концерты, спектакли и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы активно занимаемся реновацией территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Нам важно не только обновить мануфактуру и сделать ее эпицентром культурной жизни, но и сохранить целостный исторический облик этого объекта. Новой арт-зоной, которую мы откроем на нашей «Фабрике», станет обновленный промышленный двор для активного и интересного досуга наших жителей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что название нового общественного пространства – «Квадрат». Его откроют 26 июля в 18:30. Время приурочили к году основания Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Там посетители смогут устраивать пикники, смотреть и слушать музыкальные концерты и спектакли, а также посещать другие мероприятия. Во дворе появится открытая веранда, кофейня, сцена. Основные мероприятия планируют проводить в выходные дни.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Первый этап развития территории мануфактуры планируют завершить летом 2019 года. Будет благоустроено пространство вдоль реки Пехорки, проложен велосипедный и пешеходный маршрут, открыты кафе и магазины.