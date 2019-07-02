РИАМО - 2 июл. В Московском регионе за выходные может выпасть почти 15% месячной нормы осадков, дожди продолжатся и в начале новой недели, сообщается на сайте Росгидромета.

С 3 по 5 июля в Подмосковье и Москве также ожидаются небольшие дожди, сумма осадков за три дня может составить 3 миллиметра.

«Суббота, 6 июля: ночью – плюс 13 градусов, облачно, временами дождь, количество осадков – 5 миллиметров, днем – плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь, количество осадков – 3 миллиметра», — говорится в сообщении.

Седьмого июля также ожидаются дожди, сумма осадков за сутки составит 6 миллиметров. Температура ночью – плюс 11 градусов, днем — плюс 19.

В начале новой недели также будет дождливо, может выпасть еще 7 миллиметров осадков.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.