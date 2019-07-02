РИАМО - 2 июл. Группа неизвестных в масках напала на 57-летнего менеджера ресторана поздно вечером 1 июля, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено в поселке Щапово в новой Москве.

«Около 23:00 четверо неизвестных в матерчатых масках встретили менеджера ресторана, нанесли ему телесные повреждения, открыто похитили у него телефон и ключи от автомобиля Audi A4», — сказал собеседник агентства.

После нападения злоумышленники скрылись, пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.