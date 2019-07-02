РИАМО - 2 июл. На выставке роз в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел краснокнижный лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, его можно будет увидеть в Рассадной оранжерее, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Цветок этого многолетнего водного растения достигает 20 сантиметров в диаметре и обладает нежным ароматом. Листья и цветок на прямой цветоножке поднимаются высоко над водой. Эти растения могут жить свыше тысячи лет.

«Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии, в России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятине, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени — известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1,3 тысячи лет!» — говорится в материале.

Лотос достигает в высоту до 150 сантиметров, в ширину разрастается до 3 метров. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей.

Работники «Аптекарского огорода» призвали не путать лотосы с кувшинками — эти водные растения принадлежат к разным семействам. Следы первобытного использования лотоса орехоносного обнаружены в неолитическом поселении Башидан в провинции Хунань КНР. Все растение съедобно и применяется в лекарственных и пищевых целях. Корень лотоса считается деликатесом в японской, тайской и китайской кухнях. Его употребляют в виде салатов, жарят, тушат, используют для украшения блюд.