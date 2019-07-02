РИАМО - 2 июл. Сильные порывы ветра зафиксировали днем во вторник в столице, они достигли 16 метров в секунду, вечером в городе может пойти небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода, в большинстве округов небольшой дождь, порывы ветра - 12-15 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: в Центральном - 19,3-21,3 градуса; в Северном - 15,9-20 градусов, в Северо-Восточном - 15,6-20 градусов, в Восточном - 19,7-21,3 градуса, в Юго-Восточном – 21-22,6 градуса, в Южном - 20,8-24 градуса, в Юго-Западном - 18,1-22,2 градуса, в Западном - 17,1-19,5 градуса, в Северо-Западном - 15,7-18,8 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде - слабый дождь, температура воздуха - 15,5-16,6 градуса, на территории новой Москвы - местами дождь, температура воздуха - 16,3-24,5 градуса, местами порывы ветра до 16 метров в секунду.

Вечером при облачности с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве – 17-19 градусов, по области – 15-20. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.