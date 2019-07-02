РИАМО - 2 июл. Застройщики апартаментов с июля 2019 года юридически приравнены к застройщикам жилых многоквартирных домов, соответствующие изменения внесены в федеральный закон №214, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, это изменение законодательства особенно актуально для столицы, где доля апартаментов традиционно высока.

«В Москве в настоящее время строится порядка 2,5 миллионов квадратных метров апартаментов. На сегодняшний день застройщики восьми объектов общей площадью 190 тысяч квадратных метров получили заключения о соответствии критериям и смогут достроить их по «старой» схеме – возможно, их количество увеличится. По этим объектам законодательные поправки не применяются. Но в дальнейшем апартаменты будут строиться только по проектному финансированию, что позволит защитить денежные средства покупателей», – сказала Пятова.

Она подчеркнула, что девелопер теперь не сможет в рамках правового поля привлекать средства граждан по какой-либо «серой» схеме в обход эскроу-счетов – к примеру, по договорам инвестирования.

«Но покупателю не стоит забывать, что апартаменты не приравнены к жилому помещению, и в случае банкротства застройщика гражданин сможет вернуть только денежные средства, а не «квадратные метры», как при приобретении квартиры (согласно 214-ФЗ)», - добавила председатель Москомстройинвеста.

Кроме того, к апартаментам по-прежнему не предъявляются санитарные и технические требования, характерные для жилых квартир (к примеру, не учитывается уровень инсоляции), в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, не действуют тарифы на коммунальные услуги и другое.