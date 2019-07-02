РИАМО - 2 июл. Городской парк культуры и отдыха в Орехово-Зуеве приглашает всех желающих принять участие в традиционном соревновании на самый большой улов из морозовского пруда, на мероприятие необходима регистрация, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«Всех любителей рыбалки приглашаем на День рыбака. В программе соревнования по рыбной ловле, веселые конкурсы, вкуснейшая уха, приготовленная на костре, море позитива и подарки», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, регистрация участников проводится до 10 июля по телефону: 8(916)993-08-88.

Соревнования начнутся в городском парке Орехово-Зуева в 11:30, а в 14:00 пройдет награждение победителей.