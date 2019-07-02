РИАМО(БАЛАШИХА) - 2 июл. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита вручил сертификат на 500 тысяч рублей сельскому центру культуры и досуга «Радуга» в деревне Черное подмосковной Балашихи, средства будут потрачены на ремонт входной группы учреждения, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Парламентарий вместе с директором учреждения культуры Натальей Еременко и начальником территориального отдела по южной Балашихе Вадимом Кузнецовым осмотрел помещения и территорию сельского центра и передал сертификат на 500 тысяч рублей на восстановление входной группы. Парадный вход обещают отремонтировать ко дню города Балашихи 14 сентября.

«В прошлом году ко мне обратились родители воспитанников сельского центра с ходатайством о ремонте центрального входа учреждения, который вот уже несколько лет закрыт из-за разрушившихся ступеней. Деньги выделены из регионального бюджета, подрядная организация вскоре должна приступить к работам. Данной суммы хватит не только на парадную группу, но и боковой пожарный выход, который также отремонтируют», — сказал Ефимов.

Тарас Ефимов предложил Наталье Ереминой продолжить благоустройство территории и на следующий год заасфальтировать центральную площадку перед клубом, которая на сегодня разбита, а территориальному отделу по южной Балашихе проработать вопрос по восстановлению подъездной дороги к «Радуге».

Сельский центр культуры и досуга «Радуга» — одно из старейших культурно-досуговых учреждений Балашихи, которое было построено в 1967 году. На базе центра работает детский фольклорный ансамбль «Купаленка», театральный кружок «Гримаски», изостудия «Палитра», вокальная студия «Тутти-фрутти», студия современного танца, ансамбль народной песни «Вечоры» и «Вольница».