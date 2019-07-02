РИАМО - 2 июл. В Головинском районе Москвы 45-летний мужчина набросился с ножом на двух человек и убил одного из них, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 1 июля.

«Нападавший в квартире на улице Флотской во время ссоры ударил ножом в печень 26-летнего мужчину, пострадавший скончался. Также злоумышленник ранил 58-летнего хозяина квартиры в плечо», — сказал собеседник агентства.

Хозяина квартиры полицейские обнаружили с колото-резаным ранением левого плеча в состоянии шока. Мужчину госпитализировали. Нападавший находился в той же квартире, его задержали.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве факт задержания подтвердил, не уточнив подробностей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».