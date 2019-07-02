РИАМО - 2 июл. В ближайшие годы в российской столице планируется построить 24 автомобильных и пешеходных моста, часть из них будет включать и железнодорожные рельсовые магистрали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

В настоящее время часть этих мостовых переходов уже проектируется и строится. В общей сложности в городе действует 35 мостов.

«Примерная стоимость тех мостов, которые мы уже проектируем и строим, составляет порядка 30 миллиардов рублей, эти деньги заложены в городской Адресной инвестиционной программе», – отметил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра подчеркнул, что мосты планируется строить не только через Москву-реку, но и через Яузу, Сходню и другие небольшие реки.

«Строительство новых мостов отразится не только на транспортной обстановке в городе, но и на благоустройстве прилегающих к берегам рек территорий. По возможности при проектировании новых мостов предусматриваются велосипедные и пешеходные дорожки, а также благоустроенные пешеходные набережные», – подчеркнул Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса отметил также, что ряд мостов будет включать и железнодорожные рельсовые магистрали, что особенно актуально при развитии радиальных направлений железных дорог и Московских центральных диаметров (МЦД).