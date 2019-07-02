РИАМО - 2 июл. Правоохранители в столице задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера, сообщается на сайте МВД России.

«В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе. Также гостья предложила помощь в написании заявления на обмен купюр. Пенсионер согласился и передал ей свои сбережения в сумме 775 тысяч рублей. Злоумышленница забрала деньги и скрылась», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на территории Московской области. По ходатайству следователя в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Волк, есть основания полагать, что задержанная может быть причастна к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.