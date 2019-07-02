РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Заместитель министра жилищной политики Московской области Юлия Баринова вручила ключи от квартир дольщикам в жилом комплексе «Малина» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественной обстановке Баринова вручила ключи пятерым собственникам. В мероприятии приняли участие представители застройщика, активные жители, исполняющий обязанности начальника теруправления «Нахабино» Михаил Пшонкин.

«Сегодня (2 июля – ред.) мы вручили 5 ключей дольщикам ЖК «Малина». На этом объекте было 488 обманутых дольщиков. Кроме того, здесь есть люди, которые просто заключали договоры долевого участия и не являются обманутыми, то есть, получили квартиры вовремя», – сказала Баринова.

Она отметила, что застройщик постепенно приглашает участников долевого строительства подписывать акты приема-передачи квартир и вручает ключи.

«У меня противоречивые эмоции. С одной стороны, для нас сегодня очень важный день – очередная наша победа. С другой стороны, понимаю, что есть еще люди, которые не дождались своих квартир, поэтому эта победа не полная», – поделилась Баринова.

Она отметила, что правительство региона занимается всеми проблемными объектами, на данный момент их более 100.

«До конца года (2019 года – ред.) у нас поставлена задача выдать 19 тысяч ключей, 8,5 тысяч мы уже выдали. Осталось чуть больше половины», – добавила замминистра.

По ее словам, география проблемных объектов, которые должны ввести в строй в Подмосковье в текущем году, обширная. Есть среди них и ЖК на территории Красногорска.

Жилой комплекс «Малина» начали строить еще в 2012 году, тогда он назывался «Эко Парк Нахабино». Срок ввода в эксплуатацию был запланирован на 2016 год. Первоначальный застройщик «Фрегат» не сумел достроить комплекс. Правительство Московской области в декабре 2016 года нашло механизм обеспечения прав обманутых дольщиков, предусматривающий завершение строительства ЖК привлеченным инвестором ГК «Гранель».

«Помощь Московской области в решении проблемы обманутых дольщиков – один из аспектов работы группы компаний «Гранель». На настоящий момент мы ввели в эксплуатацию 4 проблемных объекта. Более 2,5 тысяч семей уже получили ключи. Сейчас мы взяли на себя обязательства по достройке еще двух крупных проблемных объектов, поскольку социальная ответственность – долг каждого надежного застройщика», – отметил руководитель проектов ГК «Гранель» Кирилл Чистяков.