РИАМО - 2 июл. На севере Москвы на территории парка Дружбы ведется устройство аллеи для памятников, которые здесь могут появиться в будущем, работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения на территории более 40 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«На данный момент в парке Дружбы нет как таковой упорядоченной аллеи памятников, они расположены по всей территории, но большая их часть находится в западной – экспозиционной части парка. В связи с этим было решено организовать аллею, чтобы немного упорядочить установку скульптурных композиций. Можно сказать, что новая аллея станет продолжением общей экспозиционной части парка», – говорится в сообщении.

Согласно концепции комплексного благоустройства парка, аллея будет идти от скульптурной композиции «Дети мира» в сторону улицы Флотская. Подходы к будущим композициям пока организовывать не будут, они будут создаваться в дальнейшем, при непосредственной установке каждого памятника. До тех пор, пока здесь не появятся памятники, она будет напоминать простую пешеходную дорожку протяженностью порядка 150 метров.

«Также в рамках работ по благоустройству территории в экспозиционной части парка облагородят площадки вокруг существующих скульптур: разобьют клумбы и цветники, организуют новые удобные дорожки, которые позволят всем желающим подойти к памятникам, а вдоль них поставят скамейки, фонари и урны», – добавляется в материале.

По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году.