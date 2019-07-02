РИАМО - 2 июл. Мосгорсуд не удовлетворил жалобу и оставил бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России Александра Дрыманова под стражей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра Дрыманова до 16 июля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Дрыманов был арестован по делу о взяточничестве по двум эпизодам: один связан с освобождением одного из фигурантов дела о перестрелке на Рочдельской улице возле ресторана Elements Андрея Кочуйкова, второй – с получением взятки от бывшего замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

В рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, основным фигурантом которого является вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой, были также задержаны бывший глава службы безопасности СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров.

Никандров долгое время не признавал вину. В конце концов он согласился с обвинением и дал подробные изобличающие показания на бывших коллег. Эти показания в том числе позволили изобличить Дрыманова.