РИАМО - 2 июл. На участке Кутузовского проспекта в сторону центра Москвы для транспорта открыты только две полосы из-за массового ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«На Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону центра сейчас по двум полосам. Планируйте поездки», — говорится в сообщении.

На Кутузовском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей, в ДТП погибли два человека, еще три пострадали. На месте работают экстренные службы.