РИАМО - 2 июл. В Подмосковье в ближайшие 1-2 часа ухудшится погода — ожидается дождь, местами град, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 местами на территории Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют при сильном ветре закрыть форточки и окна. Если ветер застал на улице, необходимо укрыться в здании, а также держаться подальше от деревьев, недостроев и рекламных щитов.

«При дожде следует осматривать участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите», — отмечается в материале.

При граде нужно найти укрытие в помещении, не следует прятаться под деревьями. Также лучше не перемещаться на автомобиле, а припарковаться и в салоне переждать непогоду — град обычно длится недолго.