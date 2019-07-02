РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе оперативного совещания поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации горокруга и «Водоканалу» отслеживать ситуацию по качеству питьевой воды и активнее реагировать на обращения жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Обращаю внимание управления жилищно-коммунального хозяйства (администрации Балашихи – ред.) и руководства «Водоканала» отслеживать ситуацию по текущему состоянию питьевой водопроводной воды. Продолжают поступать обращения по ее качеству из разных микрорайонов. Это касается и управляющих компаний. Большие средства вложены в развитие системы водоснабжения. Проблемы возникают из-за промывки сетей, подготовки к отопительному периоду», – сказал Юров.

Он добавил, что при поступлении обращения от жителя по качеству водопроводной воды его должна проверить комиссия из представителей управления ЖКХ администрации Балашихи, «Водоканала», управляющей компании.

В 2018 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе произвели реконструкцию водозаборных узлов №№5, 7 и 8. Там построили дополнительные резервуары для отбора воды из Восточной системы водоснабжения, установили оборудование для очистки. В 2019 году работы по развитию системы водоснабжения городского округа продолжат. В том числе их проведут и в сельских территориях.