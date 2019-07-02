РИАМО - 2 июл. Переселять москвичей по программе реновации в Центральном административном округе начнут осенью, также сейчас точечно подбираются земельные участки для строительства жилья в рамках программы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В Центральном округе ситуация с подбором стартовых площадок для программы реновации самая сложная, однако уже этой осенью здесь начнутся первые переселения. В это время начнутся переезды в районе Мукомольного проезда», – сказал Хуснуллин.

В настоящее время власти точечно подбирают земельные участки для строительства нового жилья в рамках программы реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.