В Москве на Кутузовском проспекте произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в ДТП погибли два человека, еще три пострадали.
Как видно на кадрах, среди них есть такси.
На место прибыли кареты скорой помощи и пожарная машина.
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В Москве на Кутузовском проспекте произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в ДТП погибли два человека, еще три пострадали.
Как видно на кадрах, среди них есть такси.
На место прибыли кареты скорой помощи и пожарная машина.
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