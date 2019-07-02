РИАМО - 2 июл. Программа форума «Мой район» рассчитана на горожан всех возрастов, молодые люди смогут пообщаться с выдающимися людьми, а люди старших возрастов смогут вспомнить историю Москвы и ознакомиться с изменениями, которые происходят в их районе, рассказала директор форума Ирина Гордина-Невмержицкая.

«В качестве гостей мы ждем именно горожан, горожан всех возрастов. Программа рассчитана на все возрасты. Каждый найдет для себя на форуме интересное. Будь ли это общественный трек, деловая программа или фестивальная», — сказала Гордина-Невмержицкая.

Участие в организации форума принимали не только молодые добровольцы, но и «серебряные» волонтеры — это волонтеры, которым больше 55 лет.

«Мосволонтер» обеспечивает всю волонтерскую программу форума. Уже наши волонтеры прошли обучение. Всего на форуме будет 387 волонтеров. Это и молодые ребята, и «серебряные» наши волонтеры. Мы рады, что все имеют возможность быть сопричастным к организации такого масштабного мероприятия», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В рамках мероприятия молодые люди смогут увидеть и пообщаться с многими выдающимися людьми, среди которых Алексей Венедиктов, Егор Бероев, Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Юрий Башмет.

«Работники социальной сферы объяснят, чем может быть полезен проект «Московское долголетие» для людей старшего возраста, и для чего в Москве создается новый формат комьюнити-центра для пенсионеров «Мой социальный центр», — говорится в материалах к пресс-конференции.