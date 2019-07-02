РИАМО - 2 июл. Эксперты Мосгосэкспертизы одобрили проведение капитального ремонта 12 павильонов на территории ВДНХ после рассмотрения проектной документации на их строительство и реконструкцию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2014 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице началась масштабная реконструкция территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Выставке вернули исторический облик, отреставрировали павильоны и знаменитые фонтаны. Некоторые из объектов, в том числе 12 проектов строительства и реконструкции павильонов ВДНХ, были согласованы специалистами Мосгосэкспертизы в 2018-2019 годах.

«Сегодня ВДНХ переживает второе рождение. Атмосфера упадка, которая царила здесь с 90-х годов, осталась в далеком прошлом. Посетителям вернули те самые неповторимые впечатления и позитивные эмоции, которых так давно не хватало во время визитов на выставку. При этом ВДНХ – это парк с совершенно особой, новой концепцией развития, где органично сочетаются история и современность», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Так, положительные заключения на проведение капитального ремонта получили павильоны: «Овцеводство», «Ветеринарная поликлиника», «Здание Архитектурного отдела», «Ветеринарная Амбулатория», «Механическая мастерская», «Станция защиты растений», «Механизация, Электрификация и Мелиорация», «Гастроном №2», «Цветоводство и озеленение», «Атомная энергия», «Крупный рогатый скот». Кроме того, среди согласованных проектов – ремонт павильонов 41, 42, 43, которые приспосабливаются под размещение центра Национальных конных традиций (ЦНКТ).

Также Мосгосэкспертизой ранее выданы положительные заключения на строительство «Колеса обозрения» на территории ВДНХ, а также инновационного центра «Техноград».