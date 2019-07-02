РИАМО - 2 июл. В Москве на Кутузовском проспекте произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в ДТП погибли два человека, еще три пострадали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Кутузовском проспекте произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли и трое госпитализированы в больницу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент все обстоятельства дорожной аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

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