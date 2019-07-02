РИАМО - 2 июл. Психологи системы-112 Московской области подключались к работе с заявителями более 2 тысяч раз с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года операторы-психологи региональной системы-112 подключались к оказанию помощи заявителям более 2,3 тысячи раз. Во всех случаях специалистами была оказана профессиональная психологическая помощь – благодаря этому удалось сохранить не одну человеческую жизнь», – сказал Пестов.

Жители и гости Подмосковья, позвонившие на единый номер службы спасения Московской области «112», могут получить в том числе психологическую помощь.

Операторы-психологи дежурят круглосуточно. Чаще всего они включаются в работу с заявителем в случае чрезвычайных происшествий, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии, не может сосредоточиться и предпринять правильные действия до прибытия экипажа экстренной службы. В таких ситуациях специалисты оказывают психологическую помощь заявителю и остаются с ним на связи до приезда экстренных служб.

«Также психологов региональной системы-112 подключают к обработке вызовов, когда обращаются люди, переживающие семейные проблемы – развод, напряженные отношения между членами семьи, трудности в воспитании детей и во взаимодействии с окружающими», – добавил Пестов.

Значительное количество звонков поступает также от людей, страдающих серьезными физическими заболеваниями или психическими расстройствами.

Операторы-психологи работают в системе-112 с момента ее ввода в эксплуатацию (1 июня 2015 года – ред.). За время работы психологическая помощь была оказана десяткам тысяч жителей Подмосковья.