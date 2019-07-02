РИАМО - 2 июл. В рамках программы безвозмездной утилизации электронных отходов «Школа утилизации: электроника» в первом полугодии в Подмосковье собрали и переработали почти 230 тонн электролома, что вдвое превысило результат аналогичного периода прошлого года (117 тонн), говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется при поддержке министерства имущественных отношений, министерства экологии и природопользования и министерства образования Московской области. Организатор программы – фонд рационального природопользования. В рамках программы бесплатно сдавать электронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы и жители Подмосковья.

«Школа утилизации: электроника» - важная экологическая программа, которая решает сразу несколько задач. Она позволяет безопасно утилизировать технику, сохранить чистоту природы и экономить ее ресурсы. В состав любой техники входит пластик, металлы, стекло, которые в естественной среде будут разлагаться в течение сотен лет», — отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он объяснил, что продукты разложения вредят природе, загрязняют почву и водоемы. Поэтому нельзя просто вывозить старую электронику на свалки, она должна утилизироваться по правилам. Более того, при переработке техники на вторсырье можно производить необходимые в быту вещи – пластиковую фурнитуру, строительные материалы — без затрат новых ресурсов.

«В программе может принять участие любое бюджетное учреждение области, что позволит ему снизить расходы на утилизацию отработавшей электроники», — подчеркнул Коган.

Лидирующие позиции по сбору традиционно занимает образовательная сфера – 116 тонн. Учреждения здравоохранения сдали 32 тонны, 21 тонну сдали региональные органы власти, 14 тонн – органы социальной защиты.

В разрезе муниципальных образований лидирует Коломна с результатом 38 тонн, на втором месте Ногинск (24 тонны) и на третьем Щелково (12 тонн). Активно работают пункты приема техники на утилизацию от населения в Мытищах, Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе.

Программа, стартовавшая в 2016 году в Московской области, сегодня реализуется в шести субъектах России: к ней присоединились Москва, Тульская, Тамбовская, Волгоградская области, Республика Мордовия. По итогам полугодия во всех регионах удалось собрать и переработать 790 тонн электронных отходов.

«Утильная электроника во всем мире признана самым быстрорастущим потоком отходов. Причем даже в самых развитых с точки зрения вторичной переработки странах перерабатывается не более 30%. С учетом высокой опасности этих отходов необходимо учиться их собирать раздельно, перерабатывать и максимально использовать продукты переработки», - рассказал председатель Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин.