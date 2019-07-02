РИАМО - 2 июл. В Электростали заключили под стражу охранника продуктового магазина, который ненамеренно убил покупателя, заподозренного в краже, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в одном из продуктовых магазинов, расположенных по улице Советская в городе Электростали, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в совершении кражи. В связи с этим был вызван охранник.

«Мужчину сопроводили в подсобное помещение для выяснения обстоятельств, где он стал себя вести агрессивно. В результате между охранником и мужчиной завязался словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой они оба упали на пол. Во время драки мужчина перестал подавать признаки жизни», — говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи.

СК предъявил сотруднику местного частного охранного предприятия обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть покупателя продуктового магазина (часть 4 статьи 111 УК РФ). Следствие убедило суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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