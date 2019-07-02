РИАМО - 2 июл. Заместитель руководителя МВД России Александр Горовой заявил о необходимости усилить контроль за уровнем подготовки являющихся гражданами других стран водителей автобусов, пишет во вторник Федеральное агентство новостей.

Горовой отметил, что ведомство проделало большую работу по усилению контроля за пассажирскими перевозками в плане водителей.

«В России есть центры, где иностранные водители занимают 70%, и, безусловно, уровень их знаний и навыков надо жестко проверять», — сказал Горовой в ходе коллегии генеральной прокуратуры РФ.

Он добавил, что МВД продолжит жестко контролировать вопросы пассажирских перевозок и проведения технических осмотров общественного транспорта.

Горовой также отметил, что на дорогах страны до сих пор много старых и небезопасных автобусов и микроавтобусов.

В конце июня президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за нелегальных пассажирских перевозок.

С начала 2019 года в Москве задержали и отправили на штрафстоянки 494 междугородних пассажирских автобуса из-за нарушений правил безопасности перевозки пассажиров. ГКУ «Организатор перевозок» порекомендовало пассажирам пользоваться только легальным транспортом.