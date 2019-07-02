РИАМО - 2 июл. Производителя сухих смесей ООО «Евромикс СМ» в Коломне оштрафовали на 150 тысяч рублей за три нарушения природоохранного законодательства, которые выявили инспекторы эконадзора по итогам совместной проверки с сотрудниками прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В деятельности предприятия установлены факты нарушений по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Сотрудники ООО не вели журнал мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий. Помимо этого, предприятие, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) не подало заявку о внесении в соответствующий реестр, который ведет Минэкологии», — отмечается в материале.

Также ООО не подало обязательных сведений в кадастр отходов Московской области. Устранение всех нарушений взято под контроль Минэкологии и коломенской прокуратуры.