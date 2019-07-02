РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске волонтеры передали средства гигиены двум одиноким больным, которые находятся на лечении в больнице, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Что делать женщине в больнице, когда рядом нет никого из близких, кто мог бы принести нужные в стенах палаты вещи? А если вообще никого нет из родных и некого просить? Волонтеры движения «Милосердие – Подольск», помимо миссионерства и непосредственной помощи больным людям, занимаются еще и социальной работой. Так, девушке Анастасии с инвалидностью волонтеры передали необходимые средства гигиены», – говорится в сообщении.

Также по просьбе медперсонала одной из подольских больниц волонтеры передали одежду, средства гигиены и белье, собранные в «Лавке добра», пациентке, которая родом из Домодедова и не имеет родственников.