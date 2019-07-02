РИАМО - 2 июл. Госадмтехнадзор Московской области совместно с МЧС проверил места отдыха у воды в Подмосковье на предмет соблюдения правил чистоты, порядка и благоустройства, по предписаниям инспекторов устранили свыше 70 нарушений чистоты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При мониторинге МЧС контролировало вопросы безопасности, а Госадмтехнадзор – вопросы чистоты и благоустройства. Всего в регионе в нынешнем сезоне задействовано 208 мест отдыха у воды, в том числе 114 пляжей.

«Так, с начала операции «Пляж» инспекторы Госадмтехнадзора уже заставили устранить нарушения 76 нарушений чистоты и порядка на подмосковных пляжах. Наибольшее количество нарушений устранено в местах отдыха у воды в городских округах с популярными у жителей водоемами, таких как Серпухов, Мытищи, Озеры, Дубна», — рассказал начальник ведомства Олег Баженов.

Инспекторы проверяют содержание территории в этих зонах – окошена ли трава, своевременно ли очищаются урны для мусора, а также как содержатся сооружения – раздевалки и спасательные станции.